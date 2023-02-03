Соглашения о производстве и транспортировке зелёной энергии между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией откроют новую главу в энергобезопасности.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на 9-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

«Декабрь стал знаменательным месяцем с точки зрения энергетической безопасности благодаря двум важным событиям. Во-первых, это подписание соглашения между Азербайджаном и Румынией о поставках газа, которые начнутся в ближайшее время. Таким образом, Румыния присоединяется к группе стран, входящих в Южный газовый коридор. Вторым значимым событием стало подписание соглашения о производстве и транспортировке зелёной энергии между Азербайджаном, Грузией, Венгрией и Румынией, что cоздаст дополнительную синергию для наших усилий и фактически откроет новую главу в энергетической безопасности», — подчеркнул глава государства.