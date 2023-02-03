Инвестиционная компания из Армении Armbrok начала предлагать депозитарные расписки российских компаний, которые ранее листинговались на западных биржах, пишет РБК.

Такой формат позволяет крупным держателям, списавшим эти бумаги из-за санкций, заработать на них хоть что-нибудь, а российским инвесторам — купить акции с большим дисконтом (около 50-65 процентов) в расчете на перевод их в российскую инфраструктуру в будущем. Сделки по продаже обесценившихся на Западе российских акций проходят на внебиржевом рынке.

«Продавцами активов являются иностранные фонды и глобальные банки, с которыми у Armbrok есть контрагентские отношения», — пояснил представитель брокера. Основное условие — бумаги не должны быть выпущены эмитентами, которые под санкциями. Например, торгуются HeadHunter, VK и «Яндекс».