С января этого года Азербайджан начал транспортировку в Румынию дополнительных объемов газа. Завтра государственные нефтяные компании двух стран – Romgaz и SOCAR — подпишут новое соглашение. Согласно данному соглашению, в 2023-2024 годах в нашу страну будет транспортироваться дополнительный газ.

Об этом сказал президент Румынии Клаус Йоханнис в заявлении для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе. Его слова приводит пресс-служба президента Алиева.

«Оба поддерживаемых Европейской комиссией проекта – и Южный газовый коридор, и подводный кабель, который будет проложен для транспортировки электроэнергии, производимой в Азербайджане из возобновляемых источников энергии, внесут ощутимый вклад в обеспечение энергобезопасности в Евросоюзе. Мы обсудили эти вопросы с президентом Ильхамом Алиевым», — подчеркнул президент Румынии.