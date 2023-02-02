21:37 Стали известны имена погибших в ДТП на 37-м километре дороги Евлах-Агдам-Лачин.

При столкновении автомобиля марки «ВАЗ 2121» («Нива») с государственным номерным знаком 90-EA-774 с автомобилем марки Mercedes Benz (34-BG-302) погибли следующие лица:

Гулиев Джейхун Ариф оглу (1988);

Бахшалиев Ильлин Магеррам оглу (1995);

Керемова Халида Иса гызы (1972);

Бахшалиев Магеррам Нусрат оглу (1968);

Бахшалиева Мафдуна Магеррам гызы (1998).

Бахшалиева Фарида Магеррам гызы 2001 года рождения, получившая различные травмы, проходит лечение в Бардинском районном диагностическом центре.

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20:42 В Барде произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Число погибших составило 5 человек.

Согласно информации начальника отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции Ровшана Тагиева, состояние одного госпитализированного тяжелое.