22:44 Заместитель помощника государственного секретаря по энергетическим ресурсам Лаура Локман прибыла в Азербайджан для проведения встреч с официальными представителями правительства Азербайджана и участия в заседании Совета Министров IX Южного газового коридора.

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22:25 Заместитель помощника государственного секретаря по энергетическим ресурсам Лаура Локман посетит Азербайджан 1-4 февраля для проведения встреч с официальными представителями правительства Азербайджана и участия в заседании Совета Министров IX Южного газового коридора.

Лаура Локман возглавляет команду энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Государственного Департамента, уточняет АПА. Она обсудит поддержку США энергетических проектов Азербайджана, а также важность Азербайджана в содействии стабилизации энергетической безопасности Европы, включая Южный газовый коридор.