Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что территория региона вновь подверглась обстрелу. По его словам, это произошло в Белгородском районе и Шебекинском округе. Сработала система ПВО.

«Сработала наша система ПВО. Сбито 2 снаряда. Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Позже Гладков сообщил о новом обстреле в том же районе. Он отметил, что сработала система ПВО. По предварительным данным, пострадавших также нет.