На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину суверенный Фонд Норвегии сообщил о самых больших убытках со времен финансового кризиса 2008 года.

Как сообщает Bloomberg, по итогам 2022 года крупнейший в мире государственный инвестфонд Норвегии потерял 14% или $164 млрд из-за инфляции и вторжения РФ в Украину.

Как говорится в материале, это крупнейший в мире владелец акций, и его доходы сильно зависят от движений рынка.

От потерь Фонд не спасла и диверсификация портфеля по классам активов — если акции потеряли 15% стоимости, то облигации немногим меньше — 12%.

«На рынок повлияла война в Европе, высокая инфляция и рост процентных ставок. Это негативно повлияло как на рынок акций, так и на рынок облигаций одновременно, что очень необычно. Все сектора фондового рынка имели отрицательную доходность, за исключением энергетики», — заявил СЕО Фонда Николай Танген.