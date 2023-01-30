Проводимая нами в последние годы успешная политика, совместные шаги заложили очень прочную основу и для нынешнего сотрудничества в энергетической сфере.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 января в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и подписания двусторонних документов.

«Господин премьер-министр (Виктор Орбан) напомнил, что в свое время была проведена большая работа над проектом НАБУККО. Однако из-за того, что не были определены финансовые источники, проект НАБУККО не был реализован. Несмотря на это, Азербайджан активно работал для доставки своих газовых ресурсов на европейские рынки, и, как результат, два года назад был реализован Южный газовый коридор. Это очень современная энергетическая инфраструктура протяженностью 3500 километров, и Азербайджан уже два года поставляет свои ресурсы природного газа на пространство Европейского Союза», — отметил глава государства.

Подчеркнув, что согласно документу, подписанному в прошлом году с Европейской комиссией, Азербайджан планирует вдвое, а может, и больше увеличить поставки газа, президент Азербайджана сказал: «Для этого есть и ресурсы, есть и политическая воля, есть и контакты с нашими партнерами».

Сегодня мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю. Азербайджанский газ посредством интерконнекторов уже будет поставляться в Болгарию, оттуда – в Венгрию, а из Венгрии — в другие европейские страны», — отметил Ильхам Алиев.

Подчеркнув, что в связи с этим велись обсуждения, глава государства отметил, что Венгрия будет не только потребителем азербайджанского газа, но и страной-транзитером азербайджанского газа в другие европейские страны.

«Конечно, в сегодняшнем мире вопросы энергетической безопасности несут особое значение, и считаю, что они находятся в первых рядах в мировой повестке дня. Богатые нефтегазовые ресурсы Азербайджана позволяют ему еще на долгие годы вперед, по меньшей мере, сто лет быть надежным партнером для Европы в сфере природного газа. Руководство Европейской комиссии именно так и называет Азербайджан: надежный партнер», — добавил президент Ильхам Алиев.

«Хотя большая часть нашего сотрудничества посвящена вопросам энергетики, оно не ограничивается только этими вопросами. Мы также претворяем в жизнь наши очень большие планы в области транспорта», — отметил президент.

Сообщив, что уже началась транспортировка по железным дорогам грузов из Венгрии в Азербайджан и из Азербайджана в Венгрию, глава государства отметил, что у этого проекта тоже большой потенциал, поскольку после российско-украинской войны объем грузов, проходящих через территорию Азербайджана, резко возрос.

«Только за прошлый год объем транзитных грузов увеличился на 75 процентов. Имеющаяся в Азербайджане современная транспортная инфраструктура – будь то танкеры, суда, будь то крупный морской торговый порт, железные дороги – все они современные и отвечают всем необходимым требованиям. Поэтому, хотя Азербайджан и не имеет выхода к морю, я думаю, что он может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии. Здесь есть очень хорошие возможности для сотрудничества с европейскими странами и особенно с Венгрией, которая для нас является одним из ближайших партнеров в Европейском Союзе», — подчеркнул президент Ильхам Алиев.