Турция проведет 14-15 февраля Стамбульский газовый саммит, куда планирует пригласить представителей стран — производителей газа и потребителей из числа государств Европы.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез во время выступления в Стамбуле на форуме «Век Турции в энергетике». Уровень участия министр не уточнил.

«Скоро Турция станет большим супермаркетом для торговли газом. В этой связи мы 14-15 февраля проведем Стамбульский газовый саммит. На нем мы сведем за одним столом производителей с Ближнего Востока, из [стран] Каспия, Средней Азии и потребителей из Европы», — сказал он.