Надхим Захави был снят с поста председателя Консервативной партии Великобритании, сообщает АПА.

Поводом для этого послужило то, что во время пребывания на посту министра финансов у него была задолженность по налогам на миллионы фунтов стерлингов, и ему пришлось заплатить штраф для ее погашения.

В своем письме Надхиму Захави премьер-министр Риши Сунак отметил, что здесь очевидно серьезное нарушение правил Министерского кодекса.

Сообщается, что налоговая задолженность Надхима Захави составила около 4,8 млн фунтов стерлингов, включая 30-процентный штраф за просрочку платежа.