Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался вступать в ЧВК «Вагнер» после слов Пригожина.

«Вчера я имел общение по телефону с Трошевым Андреем Николаевичем на предмет организации встречи по моему возможному участию в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер». Речь шла о том, чтобы мне в течение двух суток выдвинуться в Луганск для личной беседы. На что я дал своё обещание. Однако последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес — полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка», — заявил Стрелков.