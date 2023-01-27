Президент Израильско-азербайджанской международной ассоциации «АзИз» Лев Спивак осудил жестокий теракт, направленный против сотрудников азербайджанского посольства в Тегеране, в результате которого вооруженным террористом был убит один сотрудник азербайджанского посольства и еще несколько получили ранения.

«По сути, весь мир страдает от террористов, кровавые расправы происходят повсеместно – и в Израиле, и в США, и в Европе. Практически все страны подвергаются нападкам маргинальных групп. И очень часто оказывается, что за этими группами на самом деле стоят правительства каких-то государств или их спецслужбы. В данной ситуации довольно трудно давать реальные оценки. Но с учетом того, тегеранский теракт — это уже пятое по счету нападение на азербайджанские посольства в самых разных точках мира, я могу сделать только один вывод: Азербайджан набирает вес на мировой политической арене, ибо страна, которая никому не интересна, не будет подвергаться нападкам террористов», — считает Лев Спивак.

Яна Мадатова