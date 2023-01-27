В рамках проходящей 23-27 января 2023 года зимней полусессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге было организовано мероприятие «Гуманитарная деятельность по разминированию: прокладывая путь к миру и устойчивому развитию» в связи с минной проблемой, с которой столкнулся Азербайджан.

В мероприятии приняли участие члены ПАСЕ, представители дипломатического корпуса в Страсбурге, сотрудники Секретариата Совета Европы и другие соответствующие лица. Цель встречи — подчеркнуть важность гуманитарной деятельности по разминированию для обеспечения прав и безопасности вынужденных переселенцев, а также необходимость международных усилий для поддержки продолжающегося процесса разминирования в Азербайджане, пишет «Репорт».

Руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов заявил, что Азербайджан, будучи одной из наиболее подверженных минному загрязнению стран, продолжает сталкиваться с последствиями этой серьезной гуманитарной проблемы и в постконфликтный период.

Он отметил, что массовое загрязнение освобожденных территорий минами сдерживает темпы широкомасштабных восстановительно-реконструкционных работ, создает серьезную угрозу жизни и безопасности людей, а значит, и реализации прав сотен тысяч вынужденных переселенцев. По словам С.Сеидова, после завершения конфликта в ноябре 2020 года 282 человека погибли или получили ранения в результате подрыва мин в этих районах, что свидетельствует о серьезности проблемы.

На мероприятии с презентацией выступили уполномоченный представитель Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, Султан Гаджиев и начальник Управления международных связей, просвещения и работе с печатью Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Рамиль Азизов.