ОАО «Азеркосмос» в целях эффективного использования водных ресурсов осуществляет мониторинг водохранилищ, горных озер и рек на освобожденных территориях Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным ведомства, на основе мониторинга космических снимков реализуются важные проекты в области определения объемов водохранилищ, влияния климатических изменений на водный баланс озер и рек, улучшения водоснабжения, удовлетворения потребности в оросительной системе сельскохозяйственных полей.

«Кроме того, в рамках достигнутого соглашения о сотрудничестве «Азеркосмос» и ОАО «Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство» будут осуществлять мониторинг водохозяйственных территорий с помощью космических снимков, полученных со спутника Azersky. Уже начат контроль водоканала Валвалачай-Тахтакорпю протяженностью более 34 километров», — заявили в ОАО.