Российские войска могут проводить ограниченные атаки на большую часть линии фронта, чтобы рассредоточить и отвлечь ВСУ для начала решающей наступательной операции в Луганской области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, за последние несколько дней российские войска возобновили ограниченные наземные атаки на двух основных участках фронта — в центре Запорожской области и на западе Донецкой области.

«Масштабы и характер этих обстрелов свидетельствуют, что они скорее мешают атакам, направленным на то, чтобы отвлечь и прижать украинские силы к отдельным участкам фронта, чем согласованным усилиям по возобновлению наступательных операций для продвижения вперед на этих двух направлениях», — пишут эксперты.

Эти ограниченные атаки, в частности, продолжаются, поскольку темпы российских операций вокруг Бахмута, возглавляемых ЧВК «Вагнера» снижаются, что может говорить о кульминации боев за этот город.

«ЧВК «Вагнера» не выполнила своего обещания по захвату Бахмута и не смогла продвинуться дальше незначительных тактических успехов в Соледаре. Поэтому российское военное руководство, возможно, решило отказаться от приоритета операций вокруг Бахмута», — говорится в отчете.

Российские источники могут продвигать нарративы о российских наступательных операциях в центре Запорожья и на западе Донецкой области, чтобы скрыть провалы в Бахмуте.

Как воздействие информационного пространства, так и сами атаки могут быть направлены на то, чтобы отвлечь внимание от отсутствия успехов в Бахмуте и привлечь украинские силы в рассматриваемые районы.

Распределение российских войск вдоль линии фронта в Луганской области может свидетельствовать о подготовке к наступлению на этом участке, подкрепленному ограниченными атаками в других местах, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы.

Наиболее вероятным направлением российских наступательных действий в Луганской области может быть линия Сватово-Кременная.

Аналитики отмечают, что российские силы могут надеяться отбить критически важный участок в северной части Донецкой области вокруг Лимана и использовать линию Сватово-Кременная для дальнейших атак на западную часть Харьковской или северную часть Донецкой области.

Однако крайне маловероятно, что российские силы смогут существенно продвинуться на этом направлении, даже если они начнут успешную наступательную операцию на этом участке, отмечают эксперты.