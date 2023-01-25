Генеральный директор ООО Aztelekom, принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта, Клаус Мюллер был освобожден от занимаемой должности.

Руководство компанией поручено его заместителю Эльчину Ниязову.

Ниязов также возглавляет принадлежащее министерству ООО «Baku Telefon Rabitesi» (Baktelecom), которое находится в процессе ликвидации, а также совместное предприятие «Azeronline».

Эльчин Ниязов, 1986 года рождения, является одним из участников конкурса «Восхождение».