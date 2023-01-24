Владельцы автотранспортных средств, зарегистрированных в зарубежных странах, или лица, управляющие этими транспортными средствами, проезжающими транзитом по территории Азербайджанской Республики, будут плательщиками дорожного налога, а объектом дорожного налога будут считаться транспортные средства, принадлежащие этим лицам.

Ээто нашло отражение в изменении в Налоговый кодекс, которое обсуждалось сегодня на заседании комитета Милли меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Было отмечено, что ставки дорожного налога, применяемые к транспортным средствам других государств, которые въезжают на территорию Азербайджанской Республики и должны облагаться дорожным налогом при выезде с территории Азербайджанской Республики, являются многоступенчатыми, и по этой причине расчет дорожного налога, выявление опасных грузов в составе декларируемых товаров и установление ставок налога приводят к большой потере времени, что негативно сказывается на времени проезда по территории КПП.