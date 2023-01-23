Компания Bloomberg Finance L. P. согласилась по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США выплатить штраф в размере $5 млн за нарушения при оценке стоимости ценных бумаг в его сервисе BVAL (Bloomberg Valuation Service). Об этом сообщается в понедельник на сайте комиссии.

В заявлении отмечается, что «в период по меньшей мере с 2016 года по октябрь 2022 года Bloomberg не раскрывал своим клиентам сервиса BVAL, что оценка стоимости некоторых ценных бумаг с фиксированным доходом могла основываться на единственном источнике данных, таких как оценка брокера, что не соответствовало методологии, об использовании которой до этого сообщалось».

Отмечается, что, поскольку клиенты пользовались этими данными для принятия решений, это могло повлиять на цену, по которой ценные бумаги торговались на рынке.

Подчеркивается, что компания не стала «ни признавать, ни отрицать выводы» комиссии, но согласилась при этом выплатить $5 млн в качестве штрафа, чтобы избежать дальнейших разбирательств.