Меня впечатлило «такое теплое отношение к нам со стороны дружественного народа Исламской Республики Иран». Об этом на своей странице в Facebook написала супруга премьер-министра Армении Анна Акопян.

«Я благодарю президента Ибрагима Раиси и г-жу Джамилю Садат Аламолходу за организацию и проведение «Первого международного конгресса влиятельных женщин» в Тегеране. Для нас будет большой честью провести «Второй международный конгресс влиятельных женщин» в Армении», — написала она.