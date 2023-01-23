Иранская муллократия реализует очередную, как кажется самим ее представителям, «хитрую задумку». В Тегеране созвали первый Международный конгресс влиятельных женщин. В роли хозяйки мероприятия выступала Джамиле Аламалхода, супруга президента ИРИ Раиси.

Вопрос даже не в том, почему действительно влиятельные и уважающие себя первые леди тегеранское мероприятие проигнорировали. «Международный конгресс влиятельных женщин» в стране, охваченной протестами после того, как здесь полиция избила до смерти девушку за нарушение «исламского дресс-кода», а реального влияния женщин не хватает даже для того, чтобы им позволили самим решать, ходить ли в платке или с непокрытой головой — это уже фарисейство. А точнее, едкая карикатура на самих себя. Но на этом «пробитие доньев» со стороны муллократического режима не закончились. Среди приглашенных гостей оказалась…Анна Акопян, супруга Никола Пашиняна, премьер-министра Армении. И в течение всех выходных СМИ и соцсети были заполнены умилительными фотографиями мадам Акопян в хиджабе, которая то фотографируется с госпожой Джамиле Аламалхода, укутанной в чадру, то посещает мечеть и мавзолей Фатиме Месуме в священном городе Кум…

Напомним: Армения на оккупированных азербайджанских землях уничтожила 64 из 67 мечетей. В уцелевших держали скот, и это было намеренное осквернение. Разрушали святилища и даже кладбища. Еще раньше была планомерно уничтожена историческая застройка Иревана. Сегодня власти Армении готовятся стереть с лица земли квартал Тепебаши — последний осколок исторической застройки Иревана. Но это не помешало подписать соглашение о «побратимстве» между Тегераном и Ереваном, где уничтожено практически все азербайджанское, то есть мусульманское, архитектурное и историческое наследие.

А в Тегеране местная «муллократия», любители порассуждать об «исламской солидарности», принимают у себя в стране супругу премьер-министра Армении, того самого, который в войну в ранге верховного главнокомандующего приказывал обстреливать из РСЗО «Смерч» Тертер и Барду, а из ОТРК «Эльбрус» — Гянджу и Мингечаур.

Впрочем, чему удивляться? Это, если кто забыл, та самая «муллократия», которая молчала в течение более чем четверти века армянской оккупации Карабаха, с удовольствием играла роль «форточки» для Армении, позволяла провозить туда по своей территории и через свое воздушное пространство оружие, прекрасно зная, в кого из него будут стрелять. А еще иранская «муллократия» принимала в 2019 году супруга Анны Акопян — Никола Пашиняна — как раз в те дни, когда отмечалась очередная годовщина Ходжалинского геноцида. Такие сроки визита армянского премьера никого в Тегеране не смутили. И тем более можно вспомнить, как здесь «не заметили» лозунга на встрече Пашиняна с местной армянской диаспорой: «Карабах — это Армения, и точка!». Наконец, это та самая «муллократия», которая ну очень нервничает по поводу безопасности границ Армении, но в течение десятилетий не видела в упор оккупации Арменией азербайджанских земель.

Можно вспомнить и другое, У армянской общины в Иране есть право открывать свои школы, издавать газеты, даже производить «для себя» алкоголь. Но при этом иранские азербайджанцы лишены права на развитие своего языка, культуры, даже права на национальную идентичность. Азербайджанский язык теряет в Иране литературную сферу и сбивается на бытовой уровень. Но ничего предосудительного иранская «муллократия» в этом тоже не видит. И чалмы у них не краснеют. Словом, у шейх-уль-ислама Кавказа Аллахшукюра Пашазаде были все основания заявить: «От Ирана, как от брата, мы такого не ожидали. Речь идет о побратимстве Тегерана с Иреваном. Это очень негативное событие. Мы их (Иран – ред.) называли братьями, а потом увидели, что у них братья другие, оказывается, мы для них неродные».

А теперь визит Анны Акопян еще раз доказал, что «родными» и «близкими» на Южном Кавказе муллократия считает тех, кто держал скот в мечетях. И от этого «навоза» ей будет очень трудно отмыться.

Нурани, обозреватель