У нас есть несколько форматов трехстороннего сотрудничества — между министрами иностранных дел, обороны, экономики. Также был проведен саммит лидеров. Мы уже стали видеть плоды этого.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Мы стали четко понимать, что должен быть баланс – мы начали именно с энергетических проектов – между производителями, транзитерами и потребителями. Нам удалось создать беспроигрышную ситуацию с сохранением баланса интересов», — сказал глава государства.