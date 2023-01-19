Есть новые проекты, например, проект, инициированный Китаем, проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая в конечном итоге выйдет на Каспий и далее — в нашем направлении.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему «Евразийский Средний коридор: От дороги к магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Глава государства подчеркнул, что также важно работать над перевозками и преимуществами не только маршрута «Восток-Запад», но и «Запад-Восток». «Пока больше всего внимания уделяется тому, как доставить грузы из Китая, Средней Азии в Европу. Но нам нужно также подумать о перевозках грузов в обратном направлении. Для этого, конечно же, бизнес-климат в противоположном направлении также должен соответствовать нашим целям», — отметил президент.