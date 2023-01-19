Железнодорожные пути, которые мы построили относительно недавно и которые мы будем расширять от Азербайджана, Грузии, Турции до Европы, получили вдохновение от нашей успешной реализации проектов нефте- и газопроводов. Так что, думаю, на этой стороне коридора все улажено.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельном заседании на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Информацию приводит пресс-служба главы государства.

«Теперь нам необходимо создать некий руководящий комитет, правление всех вовлеченных стран – Средней Азии, Азербайджана, Грузии, Турции, европейских партнеров, включая всю транспортную инфраструктуру. Например, Азербайджан имеет крупнейший торговый флот на Каспии с 53 суднами, морские порты в Туркменистане, Казахстане, Азербайджане, железнодорожное сообщение между странами Центральной Азии, – и, как вы знаете, что они плохо связаны между собой», — подчеркнул глава государства.