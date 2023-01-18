Нам удалось создать командную работу. И когда все эти инфраструктурные проекты были реализованы, наш газ стал востребован еще больше, чем ранее. В Европе же не хватает газа, а наш газопровод в Европу — это один из элементов нашего вклада в энергетическую безопасность.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«В прошлом году мы подписали документ с Европейской комиссией об увеличении в два раза экспорта газа на европейский рынок. И мы достигнем этой цели в течение пяти лет. Это выполнимо, хотя и будет нелегко. Да, Азербайджан не очень крупный поставщик природного газа, но у нас есть свой рынок в Восточной и Южной Европе. И чем больше газа мы будем добывать в будущем, тем больше будем расширять географию поставок», — отметил глава государства.

«Мы также хотим добавить в портфель нашего сотрудничества с Китаем сотрудничество в области зеленой энергетики, поскольку у Азербайджана есть огромной потенциал. А Китай добился крупных достижений в технологической сфере. Поэтому нам нужно объединить эти усилия», — отметил президент.

«Что касается наших приоритетов, то сейчас возобновляемые источники энергии стали для нас одним из главных приоритетов. В последние несколько месяцев мы подписали документы, которые обеспечат инвестиции для производства 22 ГВт возобновляемой энергии как на суше, так и на море. Это полностью изменит региональную экономическую конфигурацию», — подчеркнул глава государства.

Отметив, что все это действительно имеет очень большой потенциал не только для нашей страны, но и для всего региона, президент Ильхам Алиев добавил: «Нам также необходимо инвестировать в строительство линий электропередачи, чтобы иметь возможность экспортировать произведенную электроэнергию, потому что нам не нужно столько энергии для себя».