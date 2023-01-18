Арестован бывший советник председателя Центра исследований международных отношений по международным отношениям Джабраил Фарзалиев.

Джабраил Фарзалиев обвиняется в присвоении 527 тыс. манатов, информирует АПА.

Ему предъявлено обвинение по статье 179.3.2 УК (Присвоение в крупном размере), в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время предварительное расследование по делу завершено, материалы направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Фарида Намазова.

Отметим, Джабраил Фарзалиев также был членом Союза молодежи. Он также осуществлял деятельность в качестве политолога.

В 2018 году стал победителем 8-го грантового конкурса, проведенного при финансовой поддержке Фонда молодежи.