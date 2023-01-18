Министерство обороны России после назначения командующим войсками в Украине Валерия Герасимова пытается «повысить профессионализм армии» и ввести новые правила, однако сталкивается с новой критикой.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Правила ограничивают использование личных транспортных средств и некоторых персональных электронных устройств в зоне боевых действий и устанавливает новые стандарты ухода за мужчинами на передовой, в частности требуют от военных брить бороды.

Минобороны России, вероятно, пытается ввести эти меры, чтобы привить российским войскам больший профессионализм и, возможно, оценить способность нижестоящих командиров выполнять приказы в соответствии со стандартами, считают эксперты.

После удара в Макеевке Минобороны России, вероятно, признало отсутствие надлежащей практики оперативной безопасности среди военнослужащих.

Минобороны России могло дополнительно ввести новые инструкции в попытке оценить эффективность выполнения приказов российскими командирами. Вопрос ухода за собой на передовой, как ранее сообщал ISW, стал камнем преткновения между командирами низшего звена и недисциплинированными солдатами, которые отказываются подчиняться приказам.

Несколько видных представителей провоенного информационного пространства, в том числе официальные лица России «ДНР» ухватились за новые правила, чтобы поддержать критику в адрес Шойгу, отмечают аналитики.

Напомним, 11 января стало известно, что Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.