17 января в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем компании Fortesque Future Industries Эндрю Форестом.

На встрече было отмечено, что меморандум, подписанный в минувшем месяце между Министерством энергетики Азербайджана и компанией Fortesque Future Industries, предусматривает реализацию проекта по производству в нашей стране 12 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии. В то же время было подчеркнуто значение подписания в Бухаресте «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии». Отмечено значение поставки в будущем в рамках данного проекта производимой в Азербайджане зеленой энергии на европейский рынок.

В ходе беседы также было подчеркнуто значение сотрудничества в реализации в Азербайджане проекта по производству водорода, в том числе зеленого водорода.

Отмечалось, что меморандумы о взаимопонимании и соглашения, подписанные Азербайджаном с международными энергетическими компаниями, позволят нашей стране производить до 22 тысяч мегаватт ветряной и солнечной энергии. Предусматривается, что производство части данной энергии в объеме 12 тысяч мегаватт будут осуществлять SOCAR и компания Fortesque Future Industries.

В ходе беседы говорилось о благоприятной инвестиционной среде в Азербайджане.

На встрече было подчеркнуто, что наша страна обладает богатым потенциалом возобновляемой энергии, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.