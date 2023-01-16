Я хотел бы выразить свою благодарность президенту Объединенных Арабских Эмиратов за приглашение принять участие в этой важной встрече. Для меня большая честь выступать перед этой аудиторией. Вчера мы провели прекрасную встречу с господином президентом и еще раз подтвердили стратегическую важность отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном во многих сферах.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на официальном открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби, проведенном в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Поздравив президента и народ Объединенных Арабских Эмиратов с огромными успехами в своем стремительном развитии, глава государства констатировал, что Объединенные Арабские Эмираты стали одной из самых стабильных, развитых и успешных стран мира.

«Мы, ваши братья в Азербайджане, очень гордимся тем, что вы делаете», — сказал Ильхам Алиев.