Всего два года назад Азербайджан вместе со своими партнерами завершил мегаэнергетический проект «Южный газовый коридор» и построил интегрированную систему трубопроводов из Азербайджана в Южную Европу. Протяженность этого газопровода составляет более 3500 километров.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия Недели устойчивого развития в Абу-Даби.

«Наш экспорт природного газа растет — если в прошлом году он составлял 19 миллиардов кубометров, то в этом году он достигнет 24 миллиардов кубометров. Эта цифра будет продолжать расти. Поэтому хочу еще раз сказать, что наши планы по превращению Азербайджана в один из центров возобновляемой энергетики не связаны с собственной энергетической безопасностью Азербайджана. Так что мы проводим эти работы по другим причинам, о которых я уже говорил», — сказал президент Азербайджана.