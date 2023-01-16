Мы развиваем возобновляемые источники энергии в Азербайджане не для обеспечения собственной энергетической безопасности, мы обеспечили свою энергетическую безопасность еще несколько лет назад. Сегодня Азербайджан не только обеспечивает собственные энергетические потребности, но и экспортирует сырую нефть, природный газ и электроэнергию.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия Недели устойчивого развития в Абу-Даби.

«У нашей программы по возобновляемым источникам энергии совсем другая повестка. Во-первых, потому что есть огромный потенциал. Во-вторых, благодаря этому мы диверсифицируем наш экспорт. Конечно, в результате будет создан новый экологически чистый сектор нашей экономики», — сказал глава государства.