Турецкая государственная компания Botas и «Газпром» ведут переговоры о предоставлении Турции скидки на поставки природного газа из РФ. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын на встрече с иностранными журналистами.

«По поводу скидки на газ и отсрочки платежей. Botas обсуждал это с «Газпромом» в течение нескольких месяцев. Я не знаю, о чем им удалось договориться, но я знаю, что они все еще поддерживают контакты по этой теме. Но я не знаю, какой будет скидка, будет ли это 25% или больше, или меньше», — сказал представитель Эрдогана.