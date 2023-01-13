Вице-президент по линии политики и партнерства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марк Боуман и исполнительный директор по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне с 16 по 19 января посетят страны Южного Кавказа – вначале Армению, затем Грузию, после Азербайджан. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.

Цель поездки — обсуждение предстоящих программ как в частном, так и в государственном секторах. В повестке также обсуждение вопросов финансовой стабильности, политических реформ и подготовки новых стратегий банка по этим странам.

В Баку представители ЕБРР встретятся с политическим руководством Азербайджана. Будут проведены встречи с представителями дипломатического сообщества, международными партнерами по развитию и существующими бизнес-клиентами Банка. Группа также посетит Центральный банк Азербайджана.