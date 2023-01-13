Турция и Азербайджан проводят работу по обеспечению дополнительных потребностей стран Юго-восточной Европы в газе.

С данным заявлением выступил сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Антонио Таяни.

Он добавил, что две страны работают над увеличением пропускной способности TAP и TANAP.

«Мы обсуждаем подключение туркменского газа к этой системе таким образом, чтобы это было выгодно и Азербайджану», — отметил турецкий министр.