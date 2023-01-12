Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что командующим «специальной военной операцией» в Украине станет глава российских вооруженных сил, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Это важное изменение в подходе Владимира Путина к управлению войной.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В разведке отмечает, что назначение Герасимова командующим театром военных действий является показателем растущей серьезности ситуации, в которой находится Россия, и ясным признанием того, что кампания не отвечает стратегическим целям России.

«Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним неудовольствием большей частью российских ультранационалистов и военных блогеров, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что в отличие от Герасимова, Суровикин получил широкую известность в сообществе за его поддержку более реалистичного подхода. В настоящее время, будучи заместителем командующего, его авторитет и влияние почти наверняка значительно уменьшились.