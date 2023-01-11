Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджана Али Асадовым, обсудили совместные проекты, взаимодействие в транспортно-логистической области, сообщает пресс-служба кабмина.

«Состоялся телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов, включая взаимодействие в транспортно-логистической области», — говорится в сообщении.

Кроме того, Мишустин и Асадов обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.