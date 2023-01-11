Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны.

Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на осведомленных американских и европейских чиновников.

По информации издания, Турция поставляет Киеву усовершенствованные кассетные боеприпасы с ноября 2022 года.

«Оружие предназначено для уничтожения танков путем разрыва на более мелкие суббоеприпасы, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Каждый снаряд разбрасывает около 88 бомб», — говорится в публикации.

При этом США запрещено экспортировать эти боеприпасы из-за высокого уровня брака.

«После того, как США отказали в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они могли их получить», — поделился один из источников журнала.