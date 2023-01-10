Мы уже много лет реализуем проекты в транспортном секторе. Российско-украинская война увеличила важность проводимой нами работы.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телевизионным каналам, отвечая на вопрос о развитии проходящих через Азербайджан транспортных коридоров. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Подчеркнув, что на территории Азербайджана завершились все основные работы, связанные как со Средним коридором, так и транспортным коридором Север-Юг, глава государства сказал: «Мы считаем, что только по коридору Север-Юг через территорию Азербайджана поэтапно можно перевозить от 15 миллионов до 30 миллионов тонн грузов. То есть это очень большая цифра. В настоящее время все транзитные возможности Азербайджана составляют лишь небольшой процент этого. Так что транспортный коридор Север-Юг является проектом, способным конкурировать с Северным коридором».