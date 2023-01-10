Мир только начинает адаптироваться к постпандемическому периоду. Во многих странах, в том числе и в Азербайджане, наблюдается резкий рост цен. И поскольку наша экономика является частью мировой экономики, то мы, к сожалению, также подверглись этому негативному влиянию.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Глава государства сказал, что правительство старается смягчить последствия мирового кризиса для нашего народа с помощью социальных проектов, социальных программ.

«Об этом еще раз свидетельствует очень обширный социальный пакет, который я недавно подписал. То есть, если страна, где недавно завершилась война, причем 20 процентов территории которой находится в полностью разрушенном состоянии, выделяет столько средств на социальную сферу, то значит, наша социальная политика остается неизменной, а это, конечно же, показывает нашу экономическую мощь», — отметил президент.