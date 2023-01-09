Американский банк Goldman Sachs приступает к одному из крупнейших раундов сокращения рабочих мест из-за экономического спада. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По словам его источника, банк в середине недели начнет компанию по увольнению около 3,2 тыс. сотрудников, две трети из которых работают в ключевых подразделениях. Последнее сокращение подобного масштаба произошло после краха банка Lehman Brothers в 2008 году, тогда работу потеряли 3 тыс. человек.

«Существует множество замедляющих экономическую активность факторов, влияющих на бизнес», — сказал гендиректор Goldman Sachs Дэвид Соломон, выступая перед сотрудниками в конце 2022 года. По его мнению, сейчас стоит «быть осторожнее с финансовыми ресурсами», так как Соединенные Штаты могут столкнуться с рецессией в 2023 году.