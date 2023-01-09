Как и предыдущие годы, прошлый год для азербайджанского спорта был также успешным. Можно высоко оценить работу, проделанную в масштабе всей страны. Потому что все задачи, которые мы поставили перед собой в начале прошлого года, были реализованы, обеспечено динамичное развитие Азербайджана. А поскольку спорт также является неотъемлемой частью нашей жизни, то и он, безусловно, развивался в рамках общей тенденции. Об этом свидетельствуют как победы наших спортсменов, так и организованные в нашей стране различные международные соревнования, которые еще раз подтверждают, что Азербайджан является спортивной страной. В целом, политика, проводимая в последние годы, сегодня дает прекрасные результаты.

Об этом заявил президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года. Информацию приводит пресс-служба главы государства.

«За последние несколько лет по всей стране были проведены различные соревнования, я очень высоко ценю это. Одна из задач, поставленных перед министром молодежи и спорта, заключалась в том, чтобы уровень спорта в регионах поднимался и проводилось много соревнований. Эта политика обусловит и наши спортивные успехи, и в то же время молодежь, подростки, дети будут привлекаться к спорту с ранних лет, а это имеет огромное значение для их воспитания. Потому что спорт — это и физическая сила, и каждый человек, чувствующий себя физически здоровым, обычно бывает и морально здоровым. Успехи и пример наших выдающихся спортсменов должны служить примером для подражания всем молодым спортсменам. Потому что наши спортсмены достойно ведут себя и в жизни, и в обществе, и в быту, и своими действиями подтверждают успехи, достигнутые на спортивных аренах, и в обычной жизни.

Таким образом, у молодежи, у детей появляется еще большее желание заниматься спортом, быть похожими на выдающихся спортсменов. Конечно, государственная поддержка спорта тоже имеет особое значение. Мы видели это на примере Азербайджана — там, где есть внимание к спорту, спортсменам, где есть забота, где есть уважение, конечно, будут и результаты», — отметил президент.