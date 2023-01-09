Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана внесла ясность в связи с некоторыми изменениями, сделанными в Налоговый кодекс, сообщает Minval.az.

Так, согласно указу президента, установлены налоговые льготы для определения объема отечественной продукции, способной заменить импортную, а также для оптимизации расходов по себестоимости и переработке сельскохозяйственной продукции аграрными производственным предприятиями.

На фоне событий последних лет в мировой экономике, наблюдается рост цен на ряд импортируемых в Азербайджан товаров. Учитывая все это, в Налоговый кодекс страны внесены изменения, которые предусматривают определенные льготы для налогоплательщиков, занятых аграрной, производственной деятельностью.

Так, лица, занятые производством товаров (заменой импортируемых на отечественные), список которых будет утвержден Кабинетом министров, на семь лет, с момента утверждения перечня товаров, будут освобождены от налогов на прибыль в размере 50%, а также будут освобождены от налогов на землю и имущество, которые используются в процессе производства продукции.

В настоящее время предприниматели, производящие ряд товаров, пользуются налоговыми льготами, предусмотренными в документе о поощрении инвестиций. Но поскольку данный документ распространяется только на налогоплательщиков, недавно приступивших к деятельности, остальные предприниматели не могут пользоваться инструментами поощрений. Поэтому для обеспечения устойчивости налогоплательщиков в аграрной сфере и стимулирования реализации последующих инвестиционных проектов предусмотрены указанные выше налоговые льготы. В результате все действующие в аграрной сфере предприниматели будут одинаково иметь возможность пользоваться льготами.

С целью продолжения льготной (поощрительной) политики в сфере сельского хозяйства предприниматели — физические и юридические лица с 1 января 2023 года на неопределенный срок освобождаются от налогов на прибыль в связи с тем, что их производство осуществляется за счет государственных субсидий из бюджета. Кроме того, дивидендная прибыль резидентных юрлиц, занятых на производстве сельскохозяйственной продукции, с 1 января 2023 года, сроком на один год, освобождена от налогов и это даст толчок учредителям для дополнительной инвестиции.