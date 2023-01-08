К концу текущего иранского календарного года (до 23 марта 2023 года) Иран планирует ввести в эксплуатацию ряд незавершенных нефтяных проектов на общую сумму 8 миллиардов долларов. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

По его словам, проекты направлены на решение таких приоритетных задач, как увеличение добычи нефти и газа, увеличение мощностей по переработке газа, транспортировке газа, строительство трубопроводов, нефтехимических соединений и сбор попутных нефтяных газов.

Одним из проектов является «Фаза-11» крупного газового месторождения Южный Парс. После запуска проект добавит 14 миллионов кубометров газа к производственным мощностям страны.

Министр добавил, что для реализации этих планов задействован потенциал инвестиционного участия отечественного и зарубежного секторов, сообщает SHANA.