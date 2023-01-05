Цена газа в Европе в начале торгов в четверг опустилась ниже $700 за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение цены с начала дня составляет более 2,8%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $696,3 за 1 тыс. куб. м, или €63,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Котировки газа снижаются на фоне теплой погоды в Европе.