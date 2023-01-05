В части Карабахского экономического региона Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, численность армянских незаконных вооружённых формирований составляет 5 тысяч человек. Такую цифру назвали армянские ТГ-каналы.

По мнению одного из них, такая численность — это «позор, позор, и еще раз позор». Как поясняют армянские источники, в «Армии Обороны Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval) по состоянию на 2021 год занято 5000 (!) солдат. В 2016 году «АО Арцаха» имела 20 тыс. штыков. Армянские эксперты в панике: «Вдумайтесь, 5000 солдат в той «стране», чей враг имеет ВС численностью 65 000 солдат. Численность ВС Армении по состоянию на 2022 год 42 900 солдат. Но численность ВС Армении будет расти и дальше, а вот что будет с «АО Арцаха…»»

Воздержимся от ироничных уточнений, за счет чего будет расти численность ВС Армении, если сбить миграционный вал не удаётся на протяжении последних лет, и дефицит юноше в стране такой, что бьют тревогу даже в танцевальных ансамблях. И дело даже не в том, какой процент из этих 5 тысяч солдат составляют призывники и так называемые «контрактники» из Армении, которых до последнего времен провозили в Карабах, переодев в гражданскую одежду. Просто напомним текст Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года: «Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения». То есть с момента развёртывания РМК никаких армянских банд (а любое вооруженное подразделение без легального статуса — это банда) там быть не должно. Ни 20 тысяч, ни 5 тысяч, ни даже 50 человек. Так чем же все эти два с половиной года занимался РМК?

Понятно, что реальную угрозу Азербайджану эти 5 тысяч «зинворов» представлять не могут. И дело не только в численности — 44-дневная война наглядно показала разницу в боеспособности, «матчасти», подготовке солдат и боевом духе. Но вот остатки авторитета РМК эти «зинворы» уже уничтожили. Без шансов на восстановление.

А.Шакур