Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли посетил Ордубадский район, встретился с местными жителями.

Полномочный представитель передал жителям района приветствия президента Ильхама Алиева, сообщает Report.

На встрече были выслушаны жалобы 44 жителей, на рассмотрение приняты письменные жалобы 54 жителей.

Было отмечено, что проблемы в короткое время будут рассмотрены соответствующими госструктурами и решены.

После встречи была посещена Аллея шехидов в городе Ордубад.