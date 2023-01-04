Цена февральских фьючерсов на газ по индексу TTF 4 января опустилась до минимума почти за год, оказавшись ниже 750 долларов за тысячу кубометров впервые с 18 февраля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В нижней точке стоимость газа в Европе падала до 741,4 доллара за тысячу кубометров (минус 7,8 процента к предыдущему закрытию торгов). По состоянию на 11:44 падение замедлилось до 760,3 доллара за тысячу кубометров (минус шесть процентов).

Котировки начали резко падать с середины декабря.