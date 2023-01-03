Объемы азербайджанского природного газа , поставляемого по интерконнектору Болгария-Греция (IGB), покрывают около 27% потребностей Болгарии и имеют ключевое значение для достижения благоприятных цен на «голубое топливо» в стране, пишут болгарские СМИ.

Комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC) вчера утвердила цену на природный газ на январь в размере 179,33 лева за мегаватт/час, что на 22,75% больше, чем цена на «голубое топливо» на декабрь.

По этой цене дочка Болгарского энергетического холдинга Bulgargaz будет продавать природный газ конечным поставщикам и лицам, которым выдана лицензия на производство и передачу тепловой энергии.

В ценовой микс включен весь согласованный объем азербайджанского природного газа по ценам согласно действующему долгосрочному контракту с Азербайджаном.