Норвежский шахматист Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Казахстане. 32-летний норвежец набрал 16 очков по итогам 21 тура.

Второе место занял американец Хикару Накамура, который набрал 15 баллов, уточняет RT.