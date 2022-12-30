Норвежский шахматист Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Казахстане. 32-летний норвежец набрал 16 очков по итогам 21 тура.
Второе место занял американец Хикару Накамура, который набрал 15 баллов, уточняет RT.
Норвежский шахматист Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Казахстане. 32-летний норвежец набрал 16 очков по итогам 21 тура.
Второе место занял американец Хикару Накамура, который набрал 15 баллов, уточняет RT.
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