Китайская платежная система UnionPay ограничила снятие наличных по картам, выпущенным российскими банками.

Теперь россияне смогут снять за границей за один день не более 50 тысяч юаней (примерно 507 тысяч рублей) или эквивалент в другой валюте, а за один год — не более 500 тысяч юаней.

«При необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита рекомендуем оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка», — говорится в сообщениях российских банков.