Более 2 тонн осетровых пород рыб поступило в Ростовскую область из Азербайджана для промышленного выращивания, сообщает 28 декабря пресс-служба регионального Россельхознадзора.

«С 23 по 26 декабря 2022 года оформлен ввоз на территорию Ростовской области партии живой рыбы осетровых пород для промышленного выращивания (белуга, более 2 т.) в количестве 28 штук, поступившей с предприятия Республики Азербайджан», — сказано в сообщении.

Россельхознадзор не выявил никаких нарушений ветеринарного законодательства. Предприятие, которое поставило рыбу, включено в перечень организаций, имеющих право на ввоз своей продукции на территорию РФ. После процедуры контроля партия направилась получателю.